Niższe limity dla emerytów już od 1 września
Od 1 września wprowadzone zostaną niższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego będą mogli dorobić nieco mniej niż mogli dotychczas. Rząd nie wprowadził żadnych zmian, powodem takiej zmiany jest spadek wysokości przecFXMAG
@puretech: Pełna zgoda. Karać kogoś, kto chce pracować to patologiczny przepis. Kiedyś (bardzo dawno temu) jak było wysokie bezrobocie to miało jakiś sens. Zwalniały się etaty i młodzież miała, gdzie pracować. Teraz nie ma specjalistów w wielu branżach i bezrobocie jest niskie więc te przepisy to anachronizm.
Przy rencistach ma to sens, przy emerytach nie.
To oksymoron. To, że ktoś się identyfikuje jako emeryt nie znaczy, że nim jest.
Podobnie jest że wszystkim innym.