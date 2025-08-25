Nie ma to jak pchać ludzi w szarą strefę xD Według mnie dorabianie w prywatnych firmach powinno być bez limitu, a w budżetówce tylko tam gdzie brakuje rąk do pracy i nie da się zastąpić młodszym pokoleniem. W ogóle podatki i limity dla ludzi pracujących to jest jakaś p--------a komedia.