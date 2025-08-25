A ja proponuję ich nie dokarmiać.



1960, populacja ok 285 mil. Rozpoczyna się era niepodległościowa w Afryce, tzw dekolonizacja. Wraz z nią postępuje światowa pomoc i walka z głodem w ramach działań ONZ i Światowego Programu Żywnościowego.



2025, populacja wzrasta pięciokrotnie, 1,49 miliarda. Wydano na dokarmianie ponad 2.6 bilionów dolarów. Głód i syf trwa nadal a mieszkańcy Afryki szukają lepszego życia w Europie.