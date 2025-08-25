Szczelne zamknięcie granic dla imigrantów z wielu krajów wynika z ustaleń nauki
Świat musi zamknąć granice Nigerii, Indii, Meksyku i innych krajów z dodatnim przyrostem naturalnym aż wprowadzą skuteczną antykoncepcję bo inaczej nadmiar ludzi doprowadzi do katastrofalnego przegrzania klimatu i wszystkich ludzi na całej planecie zabiją masowe emisje siarkowodoru z przegrzanych ocWincencik
@Erk700: Z kiełbasą w buzi chyba ciężko się mówi
Doradczyni ONZ ds. zmian klimatu Ayisha Siddiqa powiedziała: „Kryzys klimatyczny jest stworzony przez człowieka. I nie jest to tylko dzieło człowieka, jest to dzieło białego człowieka.”
„Jest to wynik kapitalizmu, lat kolonializmu, lat ucisku rasowego.”
„Sposobem
Jojo Mehta, na Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) i współzałożycielka organizacji Stop Ecocide International, wyjaśnia, dlaczego rolnictwo, rybołówstwo i produkcja energii powinny być uznane za "ekobójstwo". Organizacja, której współprzewodniczy, dąży do tego, aby ekobójstwo zostało uznane prawnie za poważne przestępstwo, na równi
1960, populacja ok 285 mil. Rozpoczyna się era niepodległościowa w Afryce, tzw dekolonizacja. Wraz z nią postępuje światowa pomoc i walka z głodem w ramach działań ONZ i Światowego Programu Żywnościowego.
2025, populacja wzrasta pięciokrotnie, 1,49 miliarda. Wydano na dokarmianie ponad 2.6 bilionów dolarów. Głód i syf trwa nadal a mieszkańcy Afryki szukają lepszego życia w Europie.
@fatabil1ty: A ja od dawna proponuję, żeby z Afryki zrobić odizolowany rezerwat. Niech budują tę swoją Wakandę bez jakichkolwiek ingerencji białych suprematystów. Natura sama zrobi z tym porządek i będzie eko na maxa.
Japonia zamierza sprowadzać Nigeryjczyków