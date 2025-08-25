Zaraz będzie multum komentarzy, że fusion czy coś innego lepsze. Może i tak, ale płatne. Ja tam dziergam sobie prywatnie w FreeCAD, bo od używania Autodesk i jeszcze czegoś minęły lata, więc i tak uczę się od nowa.



Wspaniałe narzędzie. Parę filmików z trochę prób i błędów i można bardzo wygodnie rysować pod druk 3d.



A jak ktoś chce coś prostego, bardziej WYSIWYG to SketchUp / TinkerCAD.