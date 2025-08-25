FreeCAD - krótki poradnik użycia narzędzia do wymiarowania.
Odblokuj pełną moc narzędzia do wymiarowania szkiców w programie FreeCAD Większość użytkowników programu FreeCAD zna narzędzie do wymiarowania szkiców, ale niewielu zdaje sobie sprawę, ile czasu i precyzji tracą.makrofag74
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
Wspaniałe narzędzie. Parę filmików z trochę prób i błędów i można bardzo wygodnie rysować pod druk 3d.
A jak ktoś chce coś prostego, bardziej WYSIWYG to SketchUp / TinkerCAD.
@rumapark: O ile możesz się łączyć z Internetem (a raczej ich serwerami) co 2 tygodnie to spoko.
Kiedyś pytałem to rekomendowano profesjonalne CADy za cieżki pieniądz bądź z torrentów (nie mam nic przeciwko ale chyba trzeba było też crackować)
@Saeglopur: Co masz na myśli?
Przeniesienie wymiarów pomieszczeń, aby później na szybko sprawdzić powierzchnię, kubaturę itp?
Zobacz może SweetHome.
A najlepszy zamieniik autocada jaki trafiłem to ZWCad. Ma kilka funkcji, których nie ma w autodesk, np. sumowanie długości wskazanych linii, sumę pól różnych figur i kilka innych fajnych rzeczy. No i prawie doskonałą nakładkę ZWTraffic. I jest ze 3 razy tańszy niż autocad LT.
Można pracować na tablecie i innym kalkulatorze, byle działał internet.