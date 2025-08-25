Rząd USA przejmuje część Intela. Firma nie może upaść
Ogłoszono porozumienie, które przyznaje rządowi USA 10 procent akcji Intela. Pakiet nie przewiduje miejsc w zarządzie. W komunikacie prasowym firma Intel podała kilka szczegółów, informując, że rząd USA zainwestuje 8,9 mld dolarów w akcje zwykłe Intela.FredOnizuka
Polecam ten film, żeby zrozumieć działania amerykanów...
W USA jest sporo firm i banków, które nie mogą upaść...
Jak w 2008 roku ruszył kryzys finansowy, to teoretycznie poświęcono bank Lehman Brothers.... ALE mało mówi się o tym, że 5 największych banków przejęło przez kilka kolejnych lat ponad 80% całego rynku bankowego w USA
Taki ruch nie szkodzi konkurencji, przede wszystkim tej amerykańskiej (głównie AMD).
No bo NASA, amerykańskie wojsko, czy sięgająć historycznie Zapora Hoovera i wiele innych budowali to wolny rynek xd
Wykopki przeżarte kiedyś korwinem często nie potrafią zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak kompletnie wolny rynek i najsprawniejsze państwa na świecie robią częściowo to samo co robił PRL.
@tomaszx:
@FireDash:
Obecnie wolność w USA (70 pkt) jest między Polską (67 pkt), a Niemcami (71 pkt). Daleko im do Singapuru i Szwjacarii (po 84 pkt).
https://www.heritage.org/index/pages/dataviz
/
To, co dla Chin jest nieakceptowalne, w przypadku USA jest traktowane jako patriotyzm gospodarczy(ʘ‿ʘ)
( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@WykoZakop: a ktoś tak mówił?
Niestety, nie mam dowodów bezpośrednio z Chin i do tego tłumaczonych przez Tłumacza przysięgłego
Możesz,
@FrasierCrane: Bo kapitał nie ma narodowości. Za to ręce które nim obracają jak najbardziej...
To na pewno nie ma nic wspólnego z backdorami i innymi lukami bezpieczeństwa w ich procesorach, prawdopodobnie intel robi dobry intel (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
w końcu konsumencji doszli do wniosku że bańka cenowa pompowana bez jednoczesnego dbania o rozwój sprzętu nie może rosnąć w nieskończoność i wybierają rozwiązania konkurencji