Gamers Nexus i Steve Burke uciszani przez Bloomberg
Blommberg LP wystosował nieuprawniony copyright strike wobec kanał Gamers Nexus. Celem był film "nVidia AI GPU Black Market.Zayatzz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Blommberg LP wystosował nieuprawniony copyright strike wobec kanał Gamers Nexus. Celem był film "nVidia AI GPU Black Market.Zayatzz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (15)
najlepsze
@pykret: Gdy oglądałem ten film z Chin to nawet nie zarejestrowałem, że Bloomberg był zamieszany w tą sprawę. Teraz ruszyli g---o i okazuje się, że Nvidia ma z nimi powiązania ¯\(ツ)/¯