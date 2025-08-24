Polska powinna podpatrzeć jak imigracja jest zorganizowana i uregulowana w krajach takich jak ZEA czy Singapur i podpatrzeć rozwiązania.

np. w ZEA.

Każdy pracodawca ma obowiązek pokryć koszt biletu powrotnego takiego migranta. Niech w Polsce jest obowiązek, że taki bilet ma być wykupiony w LOT jako priorytet. Jeżeli imigrant ma być deportowany to również na koszt pracodawcy.

Wiadomo, że jeśli dokona jakiegoś przestępstwa to również nie ma patyczkowania się.



