Pamiętam jak zobaczyłem zapowiedź BR2049 z Ryanem Goslingiem jako głównym bohaterem i pomyślałem sobie "no co to do c---a ma być? Ryan Gosling, nikogo gorszego nie było?". Szczególnie byłem dobity doświadczeniem po tym parującym klocku SW: Przebudzenie Mocy, którym byłem zajarany przed premierą, aczkolwiek miałem trochę nadzieję w Denisie Villeneuve, który jest moim zdaniem jednym z lepszych reżyserów młodszego pokolenia w Ameryce - każdemu kto nie oglądał polecam "Pogorzelisko", plot twist na Pokaż całość