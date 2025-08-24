Kiedy normictwo zaczyna zauważać efekty tindera
Sprawa jest dziecinnie prosta - związek jest świadomym wyrzeczeniem za określone korzyści, skoro dziewczyny - przynajmniej do pewnego wieku - mogą mieć wszystkie benefity bez ograniczeń to czemu mają sobie odmawiać?
Myślenie perspektywiczne to cecha męska, dwa i tak znajdzie się zdesperowany beciak na każdy używany towar.
Lekarstwem na sytuację jest TYLKO I WYŁĄCZNIE wzrost godności i
Dziś masz bar = picie = szony na raz, klub = picie/d---i = szon na raz. We wszystkich normalnych miejscach "nie wypada" już zaczepiać, wyuczono ludzi żeby "nie przeszkadzać", "nie być natrętnym". I gdy normalny facet wziął to sobie jako dogmat, bardziej wulgarni osobnicy dostają szansę
Oglądaliście "Mrocznego Rycerza"? W jednej scenie Joker tłumaczy Dentowi, że nie ma żadnego planu ani celu. Jest jak ten pies który goni za samochodem: gdyby go złapał, nie miałby pojęcia co z nim zrobić.
A teraz zobaczcie, jak to jest z kobietami. Przez większość XIX i XX wieku sufrażystki i feministki dzielnie walczyły - najpierw o podstawowe prawa kobiet, a potem o pełne równouprawnienie. I trzeba przyznać,
@jagoslau: Czytając to przypomniał mi się taki dowcip:
@LGirl: nad jaką piaskownicą? Facet ma szukać samotnych matek, bo dzieciak już gotowy? :) Ktoś tu odleciał.
Dzisiejsze kobiety to siedzą głównie z telefonem i mimo deklaracji, że nie ma to na nie wpływu to widać
A teraz posiedzi z pół roku na tinderze i nie ma żadnych złudzeń że nie warto oczekiwać czegokolwiek pozytywnego od płci przeciwnej
