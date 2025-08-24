W tym kraju po niskich podatkach wnet nie będzie śladu
VAT w górę do 21%. Akcyza w górę, PIT w górę do 16%. Zamiast uszczelniać szarą strefę rząd Rumuni bierze się za zwiększanie ostro podatków.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
VAT w górę do 21%. Akcyza w górę, PIT w górę do 16%. Zamiast uszczelniać szarą strefę rząd Rumuni bierze się za zwiększanie ostro podatków.FXMAG
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (14)
najlepsze
Tragedia...
@quattrofan: tymczasem w artykule
oczywiście, że wina łunii
@krzyzakmm: przecież w Polsce płacisz polską stawkę VAT a nie rumuńską
Za szybko rośli i unia wraz z amerykanami każą zwalniać.
Komentarz usunięty przez autora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C8%99escu