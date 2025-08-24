Nawrocki nie podpisze ustawy podnoszącej akcyzę
Prezydent Karol Nawrocki zapowiada weto wobec planowanej podwyżki akcyzy na a-----l i opłaty cukrowej. Deklarację ogłosił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.marekrz
Komentarze (38)
najlepsze
A co do akcyzy na alkohoI to jest już obowiązująca ustawa z 2022r, która podwyższa akcyzę co roku do 2027r. A PO chciało jeszcze dokręcić śrubę podwyższając akcyzę o kolejne 15% do 2027roku
ten podatek nie jest tylko od cukru dlatego napoje bez cukru się w tym
@Qullion: to oddaj i za mnie mordo jak to tylko tyle, dzięki!
https://ngopole.pl/2021/01/09/podatek-cukrowy-mamy-trzeci-najwiekszy-w-europie/
Pogieło ich z wiatrakami to teraz będzie podobnie...
Chciałbym aby Prezydent nie podpisywał nowych podatków lub zwiększania podatków. Nie ma kasy nie rozdawać na Jachty ,...
jakby konfedepis rządzil i chciał je budować, to by ich fanatycy klaskali uszami aż by iskry szły
Za 10 lat pis odpuści by tusk mógł ogłosić bankructwo skarbu państwa.
Żona Herr Tuska nie nadąży z gotowaniem bigosu