Zrobili śmietnisko na brzegu Dunajca.
Były jeszcze 3 torby ale z nieczytelnym nr zamówienia. Czy jest możliwa identyfikacja po nr. Zamówienia? Zakupy w jednym 2 z Tarnowskich Mcdonaldow.Dawid_Kwlk
najlepsze
Ostatnio znalazłem śmieci z Maka w lesie. A do najbliższego stamtąd jest 40km xD
@dafto: Jest też jedna kwestia która moze nas tu zaskoczyć: PTASZORY! (wrony i ogólnie krukowate). Na ulicach miast i osiedlach nad ranem jest od zaje3ania rozrzuconych śmieci w tym i toreb z McD. Zawsze myślałem że to patoliada nocna, tylko jak się później
@dafto:
Śmieciarze jedzą w McDonaldzie, bo McDonald to jedzenie śmieciowe.
Wszystko się zgadza - target, produkt i zachowanie.
Wtedy mają zawsze okazje wywalić śmieci no ale we łbach im sie to nie mieści