Przedszkole i żłobek: koszty w Niemczech cztery razy niższe niż w Polsce
I to w cenach nominalnych, w stosunku do wynagrodzeń Niemcy na opiekę nad dziećmi przeznaczają 1% pensji, a Polacy - 9%kenai
Komentarze (72)
najlepsze
Przecież na 30 dzieci to trzeba z 4 pracownice czyli na wypłaty idzie z 25k czyli ok.900 zł od jednego dziecka. A gdzie wynajem lokalu, media i zysk?
@lavinka: XDXDXD
A same koszty różnią się od miejsca zamieszkania. U mnie żłobek + wyżywienie 0 zł, przedszkole + wyżywienie 350 zł.
Dwójka małych dzieci i rodzinka z dwom medianami zarobków i 800+ musi zapłacić 3% na opiekę nad dziećmi.
@PepikPL: Sugerujesz, że żłobki zaczęły kilkukrotnie więcej zarabiać? Ciekawy o ile wzrosły zarobki w takich żłobkach skoro zaczęły one tyle przynosić zysków. Miasta też jakoś nie zaczęły masowo budować nowych żłobków, a to przecież interes życia.
Prywaciarze też jakoś nie zaczęli otwierać tysięcy nowych żłobków. Dziwne. Przecież zapotrzebowanie na rynku jest.
Myślałeś kiedyś nad tym, czy tylko powtarzasz
Wykopki lepiej od Ciebie wiedzą!
Myli się Pan ( ͡º ͜ʖ͡º)
Niemcy od bardzo dawna maja najlepsze warunki do wychowywania dzieci, pelna opiekę nad matka w trakcie ciąży, długi urlop macierzyński dla rodziców itd, pamiętam jak znajoma w pracy opowiadała o tym gdzieś na poczatku 2000-nych.
A niemieccy emeryci dostawali do niedawna (moze jeszcze dostaja) wysokość swojej ostatniej pensji jako comiesięczną emeryturę, co widać np na wakacjach w hiszpanii, porownujac do emerytow z anglii, to jak dwa