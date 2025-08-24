Rodzice znęcali się nad niemowlęciem. Ojciec dostał rok więzienia, matka grzywnę
Pięciomiesięczny chłopczyk trafił do szpitala ze śladami wskazującymi na pobicie. Matka i ojciec małego Kacpra w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Po blisko 10 miesiącach od dramatycznych wydarzeń, oboje usłyszeli wyrok.BoredOfBeingSad
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
@przeciwko78: Nie tylko on wie lepiej. Kazdy w tym kraju wie jak to wyglada i jak dzialaja sady. W 99,9% przypadkow matka jest faworyzowana obojetnie czy winna czy niewinna. Obojetnie czy ma na utrzymanie dziecka czy nie ma. Jak ojciec ma zaciecie to po moze 2 latach jest zmiana wyroku (nam osobiscie taki przypadek).
Problem w tym, że takie stwierdzenie jest nie do pogodzenia z obowiązującą wykładnią i dominującym sposobem myślenia.
masakra , tusk nic dowiesc nie potrafi
jak baba zleci zabójstwo/pobicie to odpowiada jako świadek
jak baba w grupie kogos zaatakuje to też odpowiada jako świadek
jak baba jedzie nachlana autem z dzieckim lat 2 i 5 to dostaje grzywne i sad pyta gdzie byl wtedy menszczyzna
jak baba zneca sie nad dzieckiem z jakims menelem to zamykaja menela, po czym baba bierze kolejnego i gehenna dzieciaka trwa w najlepsze
Pozatym sędzia wie więcej od ciebie. Ale oczywiście ty wiesz lepiej.