Mateusz Sitek upamiętniony pomnikiem
Mateusz Sitek został upamiętniony pomnikiem w Czerlonce koło Białowieży (Podlaskie). Sierżant Sitek w czerwcu 2024 r. zmarł po tym, jak został ugodzony nożem podczas próby siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez grupę migrantów.VoxClamantisInDeserto
Mamy gdzieś jakąś listę pomników zwycięzców, ludzi którym się coś udało, żołnierzy którzy pokonali wroga, naukowców, filantropów, społeczników..?
Ale chodzi mi o takie pełnoprawne sukcesy, a nie jakieś cufy które są wynikami niekompetencji wrogów/przeciwników..?
Jedno wielkie xD
Żeby nie było, bał się użyć broni.