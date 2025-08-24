Amerykański sen 2025: masz własny kawałek ziemi, kampera i chcesz w nim spać? 1000$ mandatu albo rok w pudle XD. W kraju, gdzie można legalnie nosić karabin szturmowy do McDonalda, ale nie możesz przenocować w swoim aucie, bo to już ‘przestępstwo’.



To jest właśnie ta ‘wolność’, o której gadają – wolno ci tyrać na trzy etaty i brać kredyt do końca życia, a jak noga się powinie i trafisz na ulicę, to Pokaż całość