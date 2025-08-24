USA kryminalizują biedę
1000 dolarów mandatu, albo rok więzienia za spanie w kamperze, nawet gdy schroniska dla bezdomnych są pełne. Zakaz stacjonowania kamperem na swojej działce itd. To rzeczywistość coraz większej liczby stanówMarek_B
Komentarze (49)
bezdomny w kamperze to nie ten sam bezdomny co spi pod kartonem. wez chociaz trochę kontekst uwzglednij.
Nowe prawo daje możliwość miastom ograniczenia obozowania, ale chodzi raczej o wielkie metropolie, bo każde miasto może ale nie musi z tego skorzystać
USA to kraj ultrakapitalistyczny, liberalizm gospodarczy na pełnej, a to są jedne z tego efektów. Zwalczanie klasy średniej, kryminalizacja bycia biednym, cięcia wydatków na pomoc dla zwykłych ludzi, wydatki socjalne w dół, przy jednoczesnych kosmicznych ulgach dla elit, a dl tego podwyżka podatków dla zwykłych ludzi.
Late stage capitalism na pełnej k----e. Dobrze że celem libertarian jest oddanie władzy w ręce kapitału, a więc w ręce tych którzy
@pacze_tylko: To samo jest w Kanadzie, eutanazję rozszerzono na choroby psychiczne, a te obejmują depresję np. z powodu bezdomności i biedy. Państwo chce pozbywać się uciążliwych jednostek, bo to tańsze niż pomoc. W sondażach już 1/4 Kanadyjczyków dopuszcza możliwość eutanazji z powodu samej biedy, społeczeństwo ma wyprane mózgi. https://dziendobry.tvn.pl/newsy/kanada-kto-ma-prawo-eutanazji-st6833186
USA to po prostu oligarchia. Kapitalizm jednak zakłada wolność gospodarczą a w USA jest ona wybitnie ograniczana przez korporacje (oligarchów), aby im było łatwiej zarabiać.
@vandrash: Oczywiście, że tak. To jest click bait
To jest właśnie ta ‘wolność’, o której gadają – wolno ci tyrać na trzy etaty i brać kredyt do końca życia, a jak noga się powinie i trafisz na ulicę, to
@Dogecoin: Tylko, że to nie jest absolutnie żadne nowe prawo a takie które zostało uchwalone dawno temu xD