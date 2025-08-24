Bez pozwolenia
W cywilizowanych krajach stawia się znaki, barierki i wyznacza drogi alternatywne dla wszystkich uczestników ruchu. U nas nie trzeba. Stawiasz dźwig na środku chodnika i masz wszystko w pompie. I prawidłowo, w końcu nikogo to nie obchodzi. No chyba, że coś się stanie, to wtedy trudno.maria_kiribati
@Aztec26626: Nie trzeba, można normalnie płacić kary które są śmiesznie niskie...
@malkontent: wybierz 2 :)
Jak rozpoczęli remont we wsi - kanalizacja, nawierzchnia, chodniki, to policja magicznie zniknęła, za to budowlańcy 0 tymczasowej organizacji ruchu, 0 barierek, 0 sterowania ruchem.
Nie wiem jakim cudem to przeszło i na spokojnie dokończyli swoje roboty. No normalnie to
Typowe sytuacje:
- zakaz zatrzymywania się np. od stycznia do grudnia, ale bez podania że tylko w dni robocze, od 7 do 17. Mimo że na 100% nie potrzebują tego miejsca w nocy. A policja to przyklepuje
- po zakończeniu remontu drogi znak z ograniczeniem do 30 stoi jeszcze miesiąc albo i dłużej, na głównej ulicy w dużym mieście
- możliwy objazd nie jest wskazany przez znaki,