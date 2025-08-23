Zarobki w Polsce rosną pięknie, ale tylko na B2B. Etatowcom bieda
Pierwsze półrocze 2025 r. przyniosło wyraźne rozwarstwienie na rynku pracy pracujący na umowach B2B mogą cieszyć się z podwyżek, ale uop stoi w miejscu.Alfiarz
Ja tam jestem wolnościowcem i uważam że każdemu co lubi ¯\(ツ)/¯
Dali i ukradli,dlatego teraz taki płacz,że nie stać młodych na mieszkania.Sami wybrali komuchów do władzy,
Tak jest ku... mać! Kredyciorze już ubrani czekają na progach nie swoich domów i w samochodach w leasingu.
Chłopie tego kraju już dawno nie ma. Ludzie jeszcze są, ale jakby śpią.
Mechanik pierdzielił się z twoim rozrządem cały dzień, zarobił 1000zł, ty masz dniówki 300zł. Średnia waszej dwójki to 650zł.
Mam wrażenie, że u nas po prostu ceny niektórych usług odleciały od zarobków szeregowych pracowników. Powie ktoś czy tak samo jest w innych krajach?
Kurde uwielbiam taką gadkę. Po prostu weź się do roboty bro, pracuj ciężej czy coś.
Po ostatnich zwolnieniach w wielu firmach, może być po prostu tak, że te gorsze, mniej płacące firmy zredukowały zatrudnienie i pozbyły się osób na B2B.
- Zachorujesz, to nie zarabiasz
- Stara chce jechać na wakacje. Rozmawiacie o wzięciu urlopu. Ty nie masz żadnego urlopu. Nie pracujesz = nie zarabiasz. 26 dni wolnego w ciągu roku to nie 12 miesięcy zarobkowania, to niecałe 11.
- Nie masz praktycznie żadnej emerytury. Musisz zabezpieczyć się na emeryturę. IKE/IKZE to smutny obowiązek.
- Brak ochrony zatrudnienia. Twój "pracodawca" może cie wywalić bo mu się nie podobasz. Z dnia na dzień. Z
bolzga jest bardzo innowacyjnym i przedsiebiorczym krajem, nie mozemy tego zatracic, wiec kmioty na umowach o prace, przestancie narzekac i popierajcie kolejne ulatwienia dla przedsiebiorcow, wcale nie jest tak, ze kilu malych faktycznie biednych/początkujących skorzysta, a przy okazji ... tysiace ludzi zyjacych jak paczki w
To są branże gdzie jest obecnie najwięcej zwolnień. Po prostu przez brak podwyżek wypychają ludzi na B2B, żeby mogli w przyszłości szybciej zrobić redukcję.
@Detharon: Pracodawca daje ci wybór między zarobkami 18k na rękę a 28k na rękę. W przypadku 28k będziesz miał 20 dni urlopu 'na gębę' i 0 dni chorobowego a także odłożysz mniej na emeryturę. Co wybierasz?
Plusy? Też są. Swoboda, niezależność jak najbardziej. Zależy również, jaka branża, jaki model usług i jakie skalowanie. Ale to nie jest taka prosta sprawa, na pewno nie dla każdego
Z jakiej racji miałby dostać inną pensję za to samo?
Znasz takie słowa jak "doświadczenie" i "motywacja"?