Wilczyca Minka zniknęła z radaru na łące z ambonami myśliwskimi
Ten schemat: ostatnie lokalizacje w pobliżu ambony, a potem zniknięcie wilka razem z obrożą, powtarza się po raz kolejny. Stowarzyszenie zaobrożowało w ostatnich latach 30 wilków. Jedna trzecia z nich zniknęła. Wilki zostały zastrzelone, ale polujący wiedzą, że obrożę trzeba szybko zniszczyć.byferdo
Komentarze (38)
najlepsze
Myślisz myśliwi?
No nie nie myśliwi. Na gwałtowny spadek populacji zająca największy wpływ mają:
Zmiana modelu rolnictwa na monokulturowy
Środki ochrony roślin
Wzrost