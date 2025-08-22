Hity

tygodnia

W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
4910
Bon energetyczny - kolejny program socjalny dysksryminujący mężczyzn.
Bon energetyczny - kolejny program socjalny dysksryminujący mężczyzn.
2989
Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
Wybudzony personel z łaską i pretensjami przyjmuję umierające dziecko w szpitalu
2802
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
2627
Kolejny podatek w górę. Tym razem podwyżka podatku od wygranych z 10% do 15%
Kolejny podatek w górę. Tym razem podwyżka podatku od wygranych z 10% do 15%
1988

Powiązane tagi