Czy opinie u dużych sprzedawców są generowane przez AI? Przykład z Media Expert
Mamy mało znany produkt zachwalany obszernymi, długimi i pozytywnymi opiniami, które wyglądają jakby były pisane przez AI.siap_tiruriruri
Takie piękne stylistycznie opinie spotykałem na długo przed AI. Od razu były czerwoną flagą bo to było oczywiste, że pochodzą od wynajętej firmy
@_TiniMini_: Nawet nie boty, ale ludzie bardzo często to po prostu idioci. Pamiętam, że kiedyś na przykład pewna pani napisała krytyczny komentarz o jakimś sklepie internetowym chyba to był Cropp bo w stacjonarnym za głośno muzyka grała xD
Ludzie powinni wysłać opinię z hasztagami, ale komu się chce czytać regulaminy.
@siap_tiruriruri: To przecietni ludzie nie znaja AI? xd Na byle konkurs Rossmanna potrafili "biegac" na hulajnogach elektrycznych.
Chyba tylko recenzje z portali zakupowych typu Allegro czy Amazon mają jakąkolwiek wartość, bo są pisane przez osoby które zakupiły dany produkt.