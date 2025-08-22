Ja zawsze myślałem, że to poświata od rozpadających, tracących energię neutrin. Jeśli mają masę to sorry - muszą promieniować oddziaływając z polem grawitacyjnym na przykład. Ciekawe mogłoby być tak że neutrina powoli taca swą energię w taki właśnie sposób. Problemem natomiast jest to że można na drodze pomiarów określić źródło promieniowania reliktowego. To bardzo komplikuje sprawę, bo powinno być jednorodne a jest kierunkowe. Amen.