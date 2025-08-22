Czy cała kosmologia opiera się na pomyłce? Zaskakująca hipoteza
Kosmiczne promieniowanie tła to fundament współczesnej kosmologii. Najstarsze światło, echo Wielkiego Wybuchu, na którym zbudowaliśmy cały Standardowy Model Wszechświata. Nowa praca naukowa podważa ten dogmat i stawia pytanie: czy przez dekady myliliśmy się w sprawie CMB? Czy echo narodzin kosmosu tKraina_Wiecznej_Saszety
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Z jednej strony śmiejemy się ze słonia stojącego na żółwiu, z drugiej uznajemy domysły z d--y za pewnik.
A kto tak myśli? Bo na pewno nie fizycy