Paweł sprzedaje swojego gruza za 45 koła - 200 km/h w terenie zabudowanym.
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcaledashcambandit
@ArnoldZboczek: Tylko tu winy jest polski rząd! Tzn. Janusz i tak gruza sprowadzi, ale normalny człowiek by sobie mógł normalne auto kupić, tylko polski rząd dopier..la cło i do tego jeszcze akcyzę (!), bo nie wiem - 10cio letni Passat 2.0 od Johna to jakiś
@ArnoldZboczek:
tam przewidziany do utylizacji bo ze względu na koszt robocizny ubezpieczycielowi bardziej opyla sie wypłacic pełną szkode niż zapłacić za robienie. Często są to rzeczy które u nas ubezpieczenie by pokryło
Odważni nie myślą tylko robią, ostrożni 10 razy myślą, zanim coś zrobią.
Na cmentarzach odważnych w bród bo ostrożni potrafią dożywać lat w których o tych odważnych wszyscy zapomnieli.
https://www.autobaza.pl/historia-pojazdu-autobaza-po-tablicy/68a864ab-39cc-454c-a80d-477b0a095872/283c9
kod: 283c9