Mężczyzna z UK aresztowany za powiedzenie "Kochamy bekon"
W malowniczym Lake District, w którym mieszka zaledwie 0,4% muzułmanów, trwa budowa super meczetu o wartości 2,5 miliona funtów. Podczas jednej z demonstracji 23-letni mężczyzna wypowiedział, proste zdanie: "Kochamy bekon" i został zatrzymany przez policję na podstawie zarzutu "znieważania rasowego"Binkanu
Komentarze (49)
najlepsze
Tak na pewno. Widać, że Rafałek jest kompletnie oderwany od szarej rzeczywistości. Nie ma pewnie nawet pojęcia jak długo ciągną się nawet proste sprawy sądowe i jak często sądy nadużywają aresztu tymczasowego.
Dobrze, że nie został prezydentem, bo pewnie już niejedna szkodliwa ustawa byłaby przepchnięta.
Polecam zajrzeć w powiązane
Krzyżacy z Prusami
Konkwistadorzy z Aztekami
Chińczycy z Ujgurami
Amerykanie z Hiroszimą i Nagasaki.
Islam to nowotwór gorszy niż stalinowski komunizm, on blokuje światowy pokój, rozwój, a nawet ludzkie szczęście. Z islamem trzeba metodami NKWD, Jeżowa, Berii. Napisałbym coś więcej, ale wykop.mekka zrobił się za wrażliwy na prawdę.
super meczet mniejszy niż market na wsi z parkingiem na 14 aut i nawet nie jest blisko parku narodowego Lake District.
to tak jakby napisać "na pięknym Podlasiu" XD i wspólnota sobie postawiła meczet na jakimś zadupiu na końcu wsi (legalnie).
można oskarżać muzułmanów o nietolerancje i próby zawłaszczania przestrzeni publicznej na Zachodzie i niższość kulturową - ale z tym "super-meczetem" to już przeginka XD