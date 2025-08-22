Lepiej uważajcie na zakupy sprzętu spawalniczego w sklepie Allweld, a najlepiej to tego nie róbcie. Ta firma sprzedaje kable spawalnicze (przewód elektrodowy i przewód masowy) oznaczone jako H01N2-D. Zgodnie ze specyfikacją tak oznaczonych kabli, są to kable miedziane o izolacji z trudnopalnej gumy. To z czym mamy do czynienia w przypadku sklepu Allweld, to zwykle aluminium pokryte miedzią by imitować normalną miedź (fotki na końcu).

Wysłałem zapytanie WTF do sklepu Allweld. To co otrzymałem w odpowiedzi jest poniżej.

Nie wiem czy mamy co wyjaśniać. Firma Sherman chyba we wszystkich modelach

montuje przewody miedziowane a nie miedziane i tak jest po dziś dzień.



Nie są oni jedynym producentem co stosują takie właśnie rozwiązanie.