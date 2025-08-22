Lepiej uważajcie na zakupy sprzętu spawalniczego w sklepie Allweld, a najlepiej to tego nie róbcie. Ta firma sprzedaje kable spawalnicze (przewód elektrodowy i przewód masowy) oznaczone jako H01N2-D. Zgodnie ze specyfikacją tak oznaczonych kabli, są to kable miedziane o izolacji z trudnopalnej gumy. To z czym mamy do czynienia w przypadku sklepu Allweld, to zwykle aluminium pokryte miedzią by imitować normalną miedź (fotki na końcu).
Wysłałem zapytanie WTF do sklepu Allweld. To co otrzymałem w odpowiedzi jest poniżej.
Nie wiem czy mamy co wyjaśniać. Firma Sherman chyba we wszystkich
modelach
montuje przewody miedziowane a nie miedziane i tak jest po dziś dzień.
Nie są oni jedynym producentem co stosują takie właśnie rozwiązanie.
Jeszcze bym zrozumiał gdyby sprzedawca nie wiedział, że sprzedaje takie G ale tutaj mamy do czynienia z jawny oszustwem i to przy współpracy ze strony samego sklepu. Postaram się zgłosić ten proceder do Inspekcji Handlowej i UOKIK, bo to co sprzedawcy zaczynają odwalać "to się w pale nie mieści".
- Ale pomiedziuję. :)
xD
Dzwonię do sprzedawcy, a on nie czuje się winny, bo kupuje od producenta końcówki serii produkcyjnej.Nosz k---a.Koszt pracowników,koszt szukania zwarcia,przesunięcie terminów.Kupujesz tanio,byle jak kupujesz - spodziewaj się kłopotów.Najlepszy tip: kupuj niedaleko siebie,od dostawcy, który nie ucieka przed odpowiedzialnością, i bez
@weronikadobra: juz nie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z dniem 12 października 2024 r. do zbioru Polskich Norm została oficjalnie wprowadzona norma PN-IEC 60050-461:2024-09
I od tej chwili większość dawnych przewodów stala sie kablami
Poproś sklep o przedstawienie kopii certyfikatu TUV lub podanie numeru certyfikatu dla tego przewodu. Sklep ma obowiązek dostarczyć takie informacje, nawet w relacji b2c. Znak TUV jest chronionym znakiem towarowym jednostek certyfikujących i umieszczenie go na przewodzie bez ważnego certyfikatu jest użyciem znaku towarowego bez uprawnienia co podpada pod przepisy o ochronie znaków towarowych a sam przewód można traktować jako wyrób fałszowany w rozumieniu prawa własności przemysłowej.