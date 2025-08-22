Wyciek z ministerstwa kultury. Sygnalistka straciła pracę, resort zabrał jej och
Poufny list sygnalistki do minister kultury Marty Cienkowskiej ministerstwo przekazało osobie, której dotyczyło zgłoszenie. Dalszy ciąg sprawy.sinusik
nawet jak już mają rzecznika to nadal brak sukcesów
spółki skarbu państwa dla swoich
kasa z kpo dla swoich
jesteś chory na raka i nie ma kasy w szpitalu- jedź do innej
Nawet nie jestem zdziwiony.
Uśmiechanko jest grane ( ͡° ͜ʖ ͡°)
zawodzimy jako spoleczenstwo jesli pozwolimy zeby sygnalistow spotykal taki koniec
@djtartini1: Sam sobie odpowiedziałeś.