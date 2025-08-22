To ten koleś, który bronił tego SBka Schnepfa, bo bierze odpowiedzialność tylko za morderstwo tylko kilkunastu osób? Po co w ogóle istnieje taki instytut, który jedynie się odpala jak ktoś atakuje komunistycznych zbrodniarzy. Możesz żyć normalnie płacić podatki, a i tak możesz dostać po mordzie od państwa polskiego. Natomiast jeśli jesteś rosyjskim agentem i zabijasz Polaków to po latach instytucje państwowe cię gloryfikują.