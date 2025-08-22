Brak chętnych na zakup. Rynek nieruchomości traci zainteresowanie
Coraz częściej rezygnują z zakupów nieruchomości i samochodów. Z danych agencji Redfin wynika, że obawy o bezpieczeństwo finansowe i utratę pracy skutecznie hamują decyzje zakupowe nabywców w USA. Aż 44% osób pracujących w Stanach Zjednoczonych opóźnia lub rezygnuje z dużych zakupów z obaw przed uFXMAG
Komentarze (16)
Nie budują bliźniaków albo wielorodzinnych dla pospólstwa bo zyski są niższe.
Tak samo z samochodami coraz większe droższe bardziej wypasione wersje. Bo na tanich i małych są za małe zyski.
@Neocaridina: Amerykanie często nawet nie chcą szeregowców. I szczerze? Nie dziwię im się, nie wiem jak na Zachodzie, ale te budowane w Polsce są autentycznie okropne.
Dalej glosujcie na prawactwo