Szok! Polska przepala miliardy na dializy zamiast ratować nerki
Pacjenci czekają miesiącami, chorych przybywa, a państwo woli leczyć niż zapobiegać! NIK ujawnia skalę zaniedbań w profilaktyce chorób nerek.polskadaily
Niby wszyscy wiedzą, że lepiej (i taniej) jest zapobiegać niż leczyć, ale w praktyce profilaktyka... jak wyżej.
Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to o co może chodzić..?