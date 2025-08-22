Profilaktyka leży i kwiczy. Chociaż właściwie nie wiem, czy jeszcze w ogóle wydaje jakieś dźwięki..?



Niby wszyscy wiedzą, że lepiej (i taniej) jest zapobiegać niż leczyć, ale w praktyce profilaktyka... jak wyżej.

Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to o co może chodzić..?