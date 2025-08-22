Chińczycy inwestują miliony w Polsce. To fala nowych miejsc pracy
Chiński kapitał zainwestowany w polską firmę. To nowe otwarcie dla miasta z Wielkopolski, które zyska nie tylko nowych 800 miejsc pracy, ale także pozwoli na rozwój komunikacji miejskie. Chińska spółka JS Energy Europe kupiła od Johnson Matthey fabrykę w Koninie. Chińczycy planują duże inwestycje wFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
@geringxes: @Miszczu_wszystkiego przecież to była część dealu. Chińczyk nigdy by nie pozwolił na drenowanie zasobów ludzkim za darmo. Teraz im się to zwraca bo przejęli PV, magazyny energii, teraz automotive itd ale tak to właśnie jest jak się planuje na 30 lat do przodu a nie do następnej kadencji.
W gruncie rzeczy to dobrze, że wybrali Polskę. Jakkolwiek by było, są to nowoczesne technologie.
Szkoda, że nie udało się tego zrobić własnymi siłami, choćby z pomocą państwa, bo wtedy zyski zostawałyby w Polsce. Ale zawsze to lepsze niż jakaś produkcja na małą skalę albo wytwarzanie cegieł (cegielnicy - proszę bez urazy. Wiem, że Wasza praca
@ApageZ: nie jest, ale nie trzeba płacić cła, a do tego odchodzą koszty i czas transportu.
@zatyczkos: Dla podatków ma znaczenie w jakiej wysokości będzie pensja, a także czy zarobione pieniądze zostaną wydane w Polsce, czy może wysłane do Kolumbii, Indii, na Filipiny...
Eh ta nasza polinowa montownia
@twister35: Jak k... w pełni zautomatyzowane? O tym, że roboty będą odbierać pracę na produkcji mówiło się 30 lat temu. teraz gigiem jest gadanie, że AI wyprze, nie wiem, programistów XD