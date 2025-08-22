Oni już tak się zapętlili w regulacjach i przepisach, że teraz nawet coś co wydaje się korzystniejsze jest zabronione. Nie ma strategii na kilkanaście lat co w przypadku inwestycji w systemy grzewcze ma rację bytu bo tego nie zmienia się co rok. Za rządzenie biorą się ludzie, którzy nie sprawdzili by się w na wolnym rynku (poza kilkoma wyjątkami) i mamy rezultat w postaci braku planowania.