Odeszli od węgla. Miasto w Polsce ma jedne z najwyższych cen ciepła
Ostrów Wielkopolski jako jedno z pierwszych miast w Polsce zrezygnował z węgla na rzecz czystszych rozwiązań. Dziś mamy jedną z najwyższych cen ciepła w kraju.Albert_Einstein
Komentarze (49)
"system taryfowy Urzędu Regulacji Energetyki - w jego opinii - nagradzał firmy korzystające z węgla."
i
"W
I mieszkańcy mają drogie ogrzewanie nie z powodu że jest ono z węgla czy gazu tylko z powodu niekompetencji urzędników.
Zakop za spam.
Jesli jakosc pow sie nie poprawila to oczywiscie interes sie nie oplaca i nalezy wrocic do wegla.