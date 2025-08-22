Hałas w mieście. Dlaczego policja tak rzadko używa sonometrów? Znamy liczby
W Warszawie 47 razy przez pół roku. Dlaczego policja tak rzadko używa sonometrów? Głośne przejazdy to dręczenie ludzi. Mamy jednego sprawcę versus tysiące Polaków i Polek - mówi Alan Grinde, społecznik walczący z hałasem w mieście. Sonometr to urządzenie do pomiaru hałasu. Warszawska policja ma 12.Poludnik20
Chyba tylko takie coś na nich by pomogło:
@tellet: Też nie do końca. Jak im mówią dzień w dzień "że prędkość to słowo klucz" to też mają wywalone na inne rzeczy. Za prędkość też czarno na białym idzie wystawić 5k mandatu i zabrać prawko a nie dowód.
Z resztą powiedz sam, jak się w mediach będzie prezentować informacja o zatrzymanych dowodach za hałas po kolejnym majtczako-podobnym incydencie?
@nieznamniepamietam: Oj zdziwiłbyś się jak na wsi nie jest cicho, ostatnio przeprowadziłem się z miasta na tereny podmiejskie i jak mam otwarte okna to budzi mnie o 4 rano j----y kogut sąsiadów, co jakiś czas też psy czy właśnie tacy debile z rozwalonymi tłumikami, bo w terenach podmiejskich też ich nie brakuje.
No wies wsi nie równa. Ja pochodzę z małopolskiej wsi. Tutaj zabudowa nie typowo wzdłuż drogi, wszystko bardziej rozproszone, drogi wąskie i krete więc jest dosyć spokojnie. Podobnie jak osiedle osiedlu nie równe. Akurat szukając mieszkania na wynajem nie byłem świadomy, że na 10 piętrze jest chyba nawet głośniej od drogi niż na niższych bo tam tłumią drzewa. Widok z okien piękny ale czasem ten hałas nie do zniesienia.
Ponieważ dzieci dygnitarzy i oligarchów lubią dręczyć ludzi swoimi pierdziawkami, więc ich rodzice postarali się, żeby policja nie zajmowała się takimi tematami. Mają ważniejsze sprawy na głowie, jak np. pilnowanie Stref Wolnych od Biedoty czy dbanie o to, żeby współpracownicy zagranicznych firm z kolorowymi plecaczkami mogli bez przeszkód śmigać motorami elektrycznymi po chodnikach
tl;dr Bo na drodze nie ma warunków do badania
Ale w ciągu dnia też się zdarzają takie gagadki z małymi pindolkami, co muszą sie dowartościować wieśniackim zachowaniem na drodze.