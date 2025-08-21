Żaden szok, a zwykły arbitraż przeprowadzony w oparciu o prawo materialne wybrane przez strony umownie, inne niż prawo państwa, w którym się odbywa. Jeden wielki clickbait. W Polsce możliwe jest dokładnie to samo, a jedną z przesłanek uchylenia wyroku sądu arbitrażowego może być sytuacja, gdy wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego), co wynika z art. 1206 § 2. pkt. 2) kodeksu postępowania cywilnego. Pokaż całość