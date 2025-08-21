ŻADEN PRZEPIS NIE ZEZWALA NA NAGRYWANIE POLICJANTÓW WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI SŁUŻB
Tak jest nic lepszego nie przeczytacie w tym tygodniu. To fragment treści postanowienia sędzi Ewy Bałan-Gonciarz w odpowiedzi na zażalenie Wojtka Samochodoza względem decyzji prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania przeciwko funkcjonariuszom policji naruszających nietykalnośćXdekHckr
Komentarze (42)
Pomyślcie że wy takim osobom płacicie za aktywne szkodzenie, a te rozwielitki uważają się za elitę.
Garbage. Ten kraj jest tak niepoważny, że tu właściwie nawet trudno jakoś dyskutować.
Sędziowie są uczci, znają prawo i nikt im nie może im patrzeć na ręce!
Ta kobieta ma w ogóle pojęcie jaki urząd piastuje?
Przecież w cywilizowanym państwie dyscyplinarka to najmniej co by tą panią spotkało.
Niemniej dalej jesteśmy dumną częścią Federacji Rosyjskiej - Obwodem Warszawskim.
Sędziówka jest dyspozycyjna dla policji i prokuratury.