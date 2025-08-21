Radiowóz przewrócił się na bok. Wypadek w Olsztynie
Policjantka trafiła do szpitala po zderzeniu radiowozu i osobówki w Olsztynie. Funkcjonariuszka ma uraz głowy. Wiadomo, że radiowóz jechał na sygnale.rybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Policjantka trafiła do szpitala po zderzeniu radiowozu i osobówki w Olsztynie. Funkcjonariuszka ma uraz głowy. Wiadomo, że radiowóz jechał na sygnale.rybak_fischermann
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (29)
najlepsze
No przecież do jasnej ..rwy. Przepisy mówią wyraźnie, że mógł, ale zachowując szczególną ostrożność i sprawa jest oczywista, wjechał na czerwonym, nie zachował ostrożnosci, doprowadził do kolizji / wypadku, w zależności od stopnia obrażeń uczestników. Mandat dla kierowcy radiowozu i tyle. Tu nie ma co kierować tematu do sądu,
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Odpowiadam. Mógł. Pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
schemat pierwszenstwa na drodze kobieta>bmw>karetka i straz>policja> reszta spoleczenstwa