Powiem wam ze ciezki temat, radiowozem jechala policjantka to w sumie moze nie byc takie pewne kto mial pierwszenstwo no gdyby prowadzila to nie ma dyskusji ale ze jechala to trzeba oddac pod rozstrzygniecie sadu

schemat pierwszenstwa na drodze kobieta>bmw>karetka i straz>policja> reszta spoleczenstwa