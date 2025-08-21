Tragedia na A1: Sebastian M. pozostanie w areszcie
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił w czwartek zażalenie obrońcy Sebastiana M. na przedłużenie aresztu tymczasowego. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina.Kolekcjoner_dusz
@hunteriarz: myśleli, że się uda bez odsiadki... ale nie wyszło
A tu się sprawa zrobiła medialna i nawet z ich koneksjami nie dało się tego odkręcić.
Ale nie pykło.
@Fist_Of_Truth: no przecież w Dubaju ¯\(ツ)/¯
Komentarz usunięty przez moderatora
Przecież wiadomo, że po tej akcji z Emiratami go nie wypuszczą zanim nie odsiedzi wyroku.