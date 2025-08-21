Z Archiwum X - serial, który zmienił telewizję
Wysoki budżet, filmowa jakość produkcyjna, dwójka dających się lubić bohaterów oraz kultowe intro, które zna prawie każdy... W 1993 roku produkcje telewizyjne wskoczyły na nowy, znacznie wyższy poziom, a serial broni się po dziś dzień nawet i pod względem realizacyjnym.patryk-wuwuw
Komentarze (18)
najlepsze
Stary trzeszczący w bieli kineskop, nie musiał szukać jasnego światła w mrocznym kinie tego czasu. W zasadzie to seriale i filmy tego typu ukształtowały w pewien sposób pokolenie. Każdy miał otwartą głowę na możliwość życia poza Ziemią. Siało w głowie rozkminy w szarej rzeczywistości lat 90-00
Co ciekawsi doszli potem do Sagana i dalej...
Lost chowa się przy xfiles
takich bohaterek już nie 'piszą'.
Fabuła która patrząc od początku do końca nie ma za dużo sensu bo była pisana na bieżąco pod twisty i z myślą że nikt nie będzie oglądał tego ciągiem (znowu
- pamiętasz jak cała narracja budowana była że kosmity chcą skolonizować Ziemię? a potem w tych kosmitach była opozycja? i jeszcze rząd kręcący z kosmitami i jakaś część rządu co chciała jednak walczyć z kolonizacją? albo ufoki co chciały oszukać rząd? - okazało się że te wielowarstwowe