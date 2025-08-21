Do tej pory jak to słyszę albo nucę intro mam ciarki i jedno skojarzenie. Lato u dziadków na wsi. Ja może z 5 lat. Odludny domek pośrodku pola daleko od głównej wsi. Nigdzie indziej na świecie nie było tak ciemno nocą jak tam. Dziadek obejrzał w trakcie dnia wszystkie westerny, 4-ech pancernych i Klossa, najarane w pokoju od jakiś waletów i ekstramocnych. A wieczorem telewizor był mój. No i wiadomo co było Pokaż całość