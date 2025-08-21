Czternastki ruszyły do seniorów. Część dotrze jeszcze w sierpniu
Już niebawem - we wrześniu - na konto większości polskich emerytów i rencistów trafi dodatkowa pensja, zwana czternastą. Część z nich może oczekiwać przelewu jeszcze wcześniej, bo już pod koniec sierpnia, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w najnowszym komunikacie. To dodatkowe świadczenie bFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
Mężczyzni i tak nie mają co liczyć na emeryturę w tym kraju.
Więcej wpłacą składek niż wypłacą.
Się Polański o tym dowie to wróci.