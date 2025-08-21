Moja matka dostanie okrągłe 0zł bo za dużo pracowała w życiu i jej się nie należy bo ma za dużą emeryturę. Sąsiadka dostanie całą czternastkę bo wytrzymała 2 miesiące w pracy na pływalni, gdzie tylko stała ze szczotką. Resztę życia ślizgała się na wypłacie męża.