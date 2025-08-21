WiFi to nie internet - Booking umywa ręce
Booking umywa ręce, a właścicielka agroturystyki kombinuje = 2500zł w błoto + podwójne koszty noclegu. Właścicielka pomimo, że zgodziła się na anulowanie rezerwacji ponieważ internet praktycznie nie działał, teraz twierdzi, że w ogłoszeniu było tylko "WiFi" i próbuje się wykręcić.shnela
@Dziwne-U-Mnie-Dziala: Ale to jest mega cięzkie do udowodnienia i zapewnienia, SLA niech jeszcze wprowadzą. :)
@funksik: Wystarczy nagrać Speedtest w pokoju hotelowym. Równie dobrze można by było to dodać do aplikacji Bookingowej.
Wi-Fi (skrót od Wireless Fidelity) – to technologia bezprzewodowej komunikacji, umożliwiająca wymianę danych w sieciach komputerowych za pomocą fal radiowych.
Możesz mieć WiFi w komputerze służące do wymiany plików między telefonem a PC.
Nie musisz mieć dostępu do internetu globalnego.
Możesz chcieć mieć lokalny ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tak więc niestety, WiFi to nie internet
Uczyć się wykopki, albo nauczycie się jak was sprytniejsi wydoją.
@SzuruSzur: Mogli spryciarze dodać że samochód osobowy do prywatnej dyspozycji w cenie apartamentu ;)
wd: @kannabis
Nie czytam nawet Twojego wysrywu bo bez tego wiem jakim typem człowieka jesteś. I zanim coś napiszesz- powiem ci coś jako były pracownik wyższego stanowiska w hotelu
Jeśli ktoś przyjeżdżał do mojego obiektu celowo jako przystanek w którym musi wykonywać pracę ZAWSZE dzwonił wcześniej i pytał o dokładne parametry
Choć jak się pracuje zdalnie, to myślałem, że jest oczywiste takie podejście. Jak widać nie i jeszcze ktoś się tym chwali XD