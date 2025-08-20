Matka trójki dzieci która sama pracowała w Burger King przez 12 godzin zwolniona
Na nagraniu, nagranym przez klienta, widać, jak wykonuje wszystkie czynności. Przyjmuje zamówienia w okienku drive-thru, smaży burgery i kanapki z kurczakiem, sprząta podłogi, a nawet uzupełnia zapasy. Ludzie byli zdumieni, że radzi sobie z tym wszystkim sama.Neocaridina
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
A tak poza tym kolejna ckliwa historyjka, gdzie babka sama pisze, że dzieci najważniejsze i wyrzucili ją, bo kilka razy się spóźniła.
Zaś filmik, był z nocnej zmiany, gdzie prawie nie ma ludzi, u nas w MC24h też tak bywa, że są 2 - 3 osoby na
ludzie nie zdają sprawy że w gastro jest po prostu p--------e, a w sumie nic się nie zmienia no bo jak. Jak zgłosisz do pipu/sanepidu knajpę to już roboty w gastro
kto pracował jako programista ten się w cyrku nie śmieje.
odnośnie reszty, jeżeli jako społeczeństwo będziemy się zgadzali na takie zachowania to jest to prosty wyścig w dół
A patologiczny sposób zarządzania tym Burger Kingiem to jest całkiem oddzielna sprawa. Gdzie była reszta załogi, też pozwalniani?
@Neocaridina: Czyli z powodu zawalania swoich obowiązków - nie przychodziła na czas do pracy - tyle wiemy z jej relacji która bez wątpienia jest stronnicza skoro nazywa ich "s---w..nami".
@Endriu_: Skąd wiesz kiedy ten filmik został nagrany...?
Wiecie, ludzie się takimi interesują, ale pod warunkiem, że to się dzieje w ich własnym kraju, bo wówczas należy wytworzyć reakcje społeczna i cos poprawić w swoim kraju. A tak, to co nas to obchodzi? Możemy współczuć,
Żadne z nich nie chce wychowywać czarnego dziecka