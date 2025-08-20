Pijani rodzice narazili życie synka. Teraz grozi im więzienie
Koszmarną nieodpowiedzialnością wykazała się para Ukraińców, którą zatrzymała warszawska policja. 32-latka i 34-latek mieli pod swoją opieką swojego miesięcznego synka. Oboje byli kompletnie pijani. Teraz grozi im więzienie.Kolekcjoner_dusz
Albo polaka ze pije p--o na kajaku.. oh wait...
@JerzJerzy:
Nie widzę tego więzienia :/
Z kole aby zastosować przepis o nieumyślnym narażeniu na niebezpieczeństwo, należy określić konkretnie to niebezpieczeństwo. Nie może być to jakieś nieokreślone niebezpieczeństwo teoretycznie możliwe, tylko musi być konkretne realnie prawdopodobne w danych okolicznościach. Przykładowo pozostawienie wózka na środku jezdni albo na torach tramwajowych byłoby narażeniem na niebezpieczeństwo, bo można wskazać to niebezpieczeństwo i jest ono prawdopodobne. Natomiast jeśli dziecko było w
Znam taki przyklad że normalnie w domu rodzice wypili jakies wino lub dwa a sasiad na nich doniósl. Przyjechala policja pod pretekstem zakłócania spokoju czy awantury, zbadali ich alkomatem i sie zaczęło. Ludzie normalni, krzywdy nikomu nie zrobili. Dzieciaki pół roku odzyskiwali.
Ci tutaj to inna liga. Nabici do nie przytomności. A dziecko jeszcze pewnie
Są tacy co życiem za to przypłacili
Takie polskie myślenie sprzed 30 lat.
Nie zmieniaj mojego zdania.