Koniec z podatkiem VAT na książki. Kraj UE chce zwiększyć czytelnictwo
Dania planuje znieść podatek VAT na książki to decyzja, która ma zachęcić więcej osób do sięgania po literaturę i przeciwdziałać narastającemu kryzysowi czytelnictwa. Obecnie stawka VAT na książki w Danii wynosi 25 proc.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (52)
najlepsze
podobnie z grami
@pepedros: łap https://annas-archive.org/ a potem ją odsyłacz na adres /dev/null :) jest jeszcze biblioteka na ul.Chomikowej oraz https://btdig.com/ lub https://polskie-torrenty.eu/torrents.php?m=6 :D
ps: no i offcorse https://wolnelektury.pl
Żartuje, nie spadły.
@Gniewkowski: Nie, nawet jak by staniała w co wątpię bo ... "prawa autorskie"==monopol , najpewniej wpływy z VAT za książki i tak są pomijalne.
Słyszeli o bibliotekach?