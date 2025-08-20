Pamiętam w latach 1995-2010 że wszędzie był Katyń, Katyń i tylko Katyń, a ja pytałem się wtedy "co z Wołyniem" - to dopiero było ludobójstwo. Już rzygałem wtedy tym Katyniem.



Potem przyszły lata 2015-2025 i wszędzie tylko Wołyń!!! i nic więcej. A ja pytam się - a co z Intelligenzaktion oraz Operacją Polską? to dopiero było. Jest rok 2025, a słowniki polskiego wciąż podkreślają że takiego słowa (Intelligenzaktion) nawet nie ma ( Pokaż całość