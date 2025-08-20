20 sierpnia 1937 rozpoczęła się Operacja Polska
20 sierpnia 1937 NKWD rozpoczęła czystkę przeciwko Polakom mieszkającym w ZSRR. W ciągu niespełna roku zamordowano 111 tysięcy Polaków mieszkających w Związku.KubaGrom
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
20 sierpnia 1937 NKWD rozpoczęła czystkę przeciwko Polakom mieszkającym w ZSRR. W ciągu niespełna roku zamordowano 111 tysięcy Polaków mieszkających w Związku.KubaGrom
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (44)
najlepsze
@bart-ka: dokładnie, nie rozumiem tej ciszy w sprawie sowieckich zbrodni - w publicznej opinii mamy tylko Katyń a potem cisza a co z cywilnymi ofiarami agresji i okupacji Polski w latach 1939-41r, to 500K a może i milion Polaków wymordowanych i zesłanych, co z Polakami siłą wcielonymi do kacapskiej armii i wysłanymi na śmierć w wojnie
nie jest to do końca prawda, bo faktycznie ponad 100tysięcy Polaków rozstrzelano w egzekucjach a kolejne 200tyś zesłano do Gułagu - ilu przeżyło ¯\(ツ)/¯
Jeszcze był ten aktor, który do końca machał Szwajcarskim paszportem, podczas gdy reszta już dawno wyszła po amnestii w 1941
Potem przyszły lata 2015-2025 i wszędzie tylko Wołyń!!! i nic więcej. A ja pytam się - a co z Intelligenzaktion oraz Operacją Polską? to dopiero było. Jest rok 2025, a słowniki polskiego wciąż podkreślają że takiego słowa (Intelligenzaktion) nawet nie ma (