Urządzili sobie drift wokół pary młodej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
Kartuska policja ustala kierowców, którzy na cześć pary młodej driftowali na drodze w Garczu. To trasa wojewódzka z Kartuz do Sierakowic. Nagranie z zajścia trafiło do internetu. Widać na nim, jak na skrzyżowaniu wokół pary młodej dwa sportowe samochody driftują z dużą prędkością.klawiszs
- #
- #
- #
- #
- 82
- Odpowiedz
Komentarze (82)
najlepsze
@r5678: Najpierw naucz się pisać prawidłowo po polsku, a potem wymagaj, by inni zrozumieli o co ci chodzi. "Blokowania skrzyżowania aby, mogli to na jakimś placu zrobić, a nie zabierać ludziom czas." to jakaś wersja polskiego dla ułomnych.
Najsmutniejsze jest to, że pewnie masie osób nic w tym nie przeszkadza i jak wejdzie się na FB to jeszcze pochwalą. Czasami ciężko nam się do tego przyznać ale naszemu narodowi bliżej mentalnie do