Klasa średnia "is dead".Brytyjski rząd jako osikowego kołka użyje nowego podatku
Nowy - a już wielce kontrowersyjny - podatek od nieruchomości, który zastąpi opłatę skarbową, uderzy w najciężej pracujących, których po latach harówki było stać na kupno własnych domów.Anakee
Komentarze (24)
Ludzie zapomnieli, że muszą zaistnieć wielkie, dzikie, agresywne rewolucje nie zbierające jeńców, niszczące wszystko co jest opresyjne. Rewolucja francuska już jedna była. Może pora na ogólnoeuropejską powtórkę.
@Jarkendarion: dobrze, że wyszli z UE i zła UE im nic nie narzuca :)
UK to wersja BETA tego co szykuja w reszcie UE.
Łykacie to dalej....