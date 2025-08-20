Gigantyczny plan Wietnamu za 50 mld dolarów. Powstanie lotnisko większe niż CPK
Wietnam zawstydził polski CPK. Ambitna inwestycja tego azjatyckiego państwa przyćmiewa nawet pierwotny plan CPK i realizuje ją Państwo, którego PKB stanowi połowę PKB Polski.ObserwatorGospodarczy
@Czolgowy_tank: No w dupach im się poprzewracało. To inwestycje dla bogatych krajów przecież. W normalnych to się dotuje jachty, domki na wynajem,portale dla bezdomnych czy kotów a jak już ma być lotnisko to nierentowne w Radomiu. Narodowy program to może być ale budowy boisk piłkarskich bo to ważniejsze niż CPK czy Elektrownia Atomowa.
Mysle ze jak sie upra to sa do tego zdolni.
@mnvt: Ja nie jestem od budowania biznesplanow. Ja jestem od podlaczania robotow. Ale moge podzielic sie zdaniem co o tym sadze.
1:
Zakladany termin (2028) jest malo realny. Owszem ze wczesniej napisalem ze zdziwila mnie fabryka w debreczynie ktora w niecale 3 lata produkuje. Tylko ze raczej mowimy o innych silach i srodkach. Mowimy o BMW i inwestycji na
@mnvt: Nie miras. Ja jestem zwykly elektryk. Ja po prostu podlaczam to cale ustrojstwo na linii zeby linia mogla pracowac. Nie wchodze w szczegoly czy klientowi sie to oplaca czy nie. Firma w ktorej pracuje dostaje zlecenie i je wykonuje.
Moim zadaniem nie jest namawianie/przekonywanie kogos ze ma inwestowac w roboty. Ale z mojej perspektywy widze ze warto. Inaczej - w niektorych sytuacjach warto ale w
@Baleburg: Polska nie ma tu żadnego znaczenia - politycy nie chcą żadnych inwestycji które mogły by być konkurencją dla "zaprzyjaźnionych" krajów, bo taka inwestycja mogła by być zagrożeniem dla ich ewentualnych posadek w "parlamencie" UE, które to posadki rozdaje "zaprzyjaźniony" kraj ¯\(ツ)/¯
O to to.
Ostatnie 10 lat rozwoju naszej gospodarki to już niemal wyłącznie pompowanie konsumpcji, nawet to j.bane KPO zostało najwyraźniej rozdane w dużej mierze na konsumpcję, a marzeniem inwestorów jest kupno 10 mieszkań i życie z najmu. I dlatego w Wietnamie CPK to potrzebna inwestycja, a u nas gigantomania.
Całość wygląda jak propagandowy bełkot. Jedyny sposób na to żeby od zatwierdzenia do rozpoczęcia budowy minął jeden dzień jest wtedy, gdy zatwierdzenie jest sztucznie opóźnione (albo za rozpoczęcie budowy uważa się symboliczne wbicie szpadla po którym wszyscy rozchodzą się do domów). To tak jak z reaktorem Maria można by powiedzieć, że w dniu X dostał pozwolenie,
Wincyj nawiązań do CPK i porównań do Polski, poziom znaleziska wytrzyma