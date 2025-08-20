Niemiecki historyk twierdzi, że w 1939 roku Polacy mordowali Niemców
W publikacji pojawia się próba stawiania przez autora znaku równości między zbrodnią wołyńską, a wydarzeniami z 3 września 1939 roku w Bydgoszczy, z jednoczesnym obwinianiem za nie Polaków.Portalkujawski
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
@przemq88: jak Niemiec atakuje to jest nazistą. A jak Ty w obronie zabijasz nazistę to się okazuje Niemcem
Czego nie rozumiesz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ipkis123: Jak żyda w getcie zamęczyli to był żydem Jak żyd kolaborował to był już polakiem bo przecież miał polskie obywatelstwo.
¯\(ツ)/¯
Jedyny mądry dla mnie kraj to Japonia. Od XVII wieku jak ktoś tam się statkiem zbliżył to dostał salwę ostrzegawczą z brzegu. Jak nie zrozumiał i podpłynął to wyrżnęli. I mają