Wstrzymano leczenie onkologiczne bo NFZ nie płaci
Szpital w Koninie wstrzymał przyjęcia na onkologię bo NFZ nie wypłaca za leczenie pacjentów.dr_Batman
- 22
Komentarze (22)
Zabierzemy TVP damy na onkologię?
Hahaha
Może nie ma za co leczyć pacjentów ale przynajmniej konował nie zarobi ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Siedzą równocześnie w prywatnej placówce i trzymają etat w państwowych szpitalach (bo się obecnie opłaca jak cholera). Niektórzy to nawet potrafią zakrzywiać czasoprzestrzeń, bo na grafikach są w obu tych placówkach jednocześnie.