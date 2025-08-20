0,5 mln z KPO na zdalne układanie planów treningowych - aby pobiegać w Kenii !
Zapytany, czy tak wypada, odpowiada "Normalna rzecz". "Zdrowie to podstawa". Na polskim KPO jeszcze w Kenii skorzystają.Czolgowy_tank
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Zapytany, czy tak wypada, odpowiada "Normalna rzecz". "Zdrowie to podstawa". Na polskim KPO jeszcze w Kenii skorzystają.Czolgowy_tank
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (26)
najlepsze
Tylko jak to pomoże polskiej gospodarce, że kilku grubasów pobiega w górach?
Wszak flippowanie tez jest zgodne z przepisami. Budowanie mieszkań deweloperskich również. A społeczne nastroje oceniają to jednak nieco