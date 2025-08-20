W lipcu klienci indywidualni częściej rejestrowali chińskiego MG niż Skodę!
Rynek motoryzacyjny zmienia się! MG ląduje w lipcu na 5 miejscu pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów (klienci indywidualni). Wyprzedza Skodę o ponad 60 egzemplarzy. W 10 najczęściej poszukiwanych modeli samochodów znalazły się aż trzy samochody z Chin: MG HS, Jaecoo 7, Omoda 5.FXMAG
Komentarze (75)
najlepsze
taka g------a fabia z kosiarką 1.0 pod maską która pada po 100kkm nawet nie ma elektrycznie sterowanych szyb, to g---o powinno kosztować 30 tysięcy a kosztuje 2.5 razy tyle xD
@Damntrain: serio?
Mam wyżyłowane tsi + dsg, auto lekko nie ma ale nic się nie dzieje, tyle że dopiero z +/-7k przejechane. Jako następne chciałem wziąć superba 265 bo wystarczająco szybki i wygodniejszy...
Skoda autem dla ludu, do byle karoq'a bez 140k nie podchodź gdzie MG tej wielkości masz za 90
@Mis_: myślę, że następna porcja biurokracji, regulacji o ekoszałamanizmu rozwiążę problem.
tzn. skoda będzie kosztowała 200 tysięcy, nikt jej nie kupi i nareszcie Europa będzie w 100% zeroemisyjna (bez włąsnego przemysłu).
Za to co mam w wyposażeniu musiałbym w mazdzie dołożyć 40k, w Skodzie 30k więcej, nissan odpłynął totalnie, poza wyglądam to porażka. Czego oni oczekują - najpierw wywalają ceny w
@robos1990: unia europejska, opłaty za emisję CO2 dla producentów,
z tego wynika różnica, tamto robione w Chinach i tam nie ma opłat klimatycznych
@robos1990: za 20% wartości max.
chińczycy nie
to EU a raczej "zieloni politycy" niszczą przemysł europejski i budują chiński
chińskie