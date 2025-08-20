sam kupiłem mg hs 1,5 miecha temu, 3,2k km zrobione i jeździ się tym świetnie. Na chwilę obecną nic się nie dzieje. 7 lat gwaracji, leasing na 6 lat, za 6 lat sprzedam auto z jeszcze roczną gwarancją i pewnie znów wezmę mg.



Za to co mam w wyposażeniu musiałbym w mazdzie dołożyć 40k, w Skodzie 30k więcej, nissan odpłynął totalnie, poza wyglądam to porażka. Czego oni oczekują - najpierw wywalają ceny w Pokaż całość