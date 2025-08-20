rachunkiem za energię elektryczną za nieużytkowany lokal od operatora Energa . Zużycie 4kwh - rachunek -266 brutto. faktyczna cena 1kwh wg. Cennika 1,11brutto. Reszta inne opłaty z kapelusza .
Rachunek 266zl/4kwh za prąd z Energa
rachunkiem za energię elektryczną za nieużytkowany lokal od operatora Energa . Zużycie 4kwh - rachunek -266 brutto. faktyczna cena 1kwh wg. Cennika 1,11brutto. Reszta inne opłaty z kapelusza .dawid-www
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Opłata handlowa 3x30 zł + VAT
Opłata sieciowa stała (zależna zazwyczaj od mocy umownej): 111,67 zł + VAT
Jak nie chcesz płacić za utrzymanie infrastruktury to się odłącz od sieci.
TO jest jak historia gościa który kupił od dewelopera mieszkanie do mieszkania w budynku w 90% inwestycyjnym. Ludzie którzy mieszkanie znają od notariusza nie chcą ponosić żadnych opłat bo przecież nie korzystają (
A potem hehe somsiad sie za rok podlacza i cyk do gotowej instalacji xD
Po drugie elektrownie pradu nie magazynuja, jak nie zuzyjesz to przepada
Wode to ci beczkowozem w razie
@Khristufaru: Poza tym
@obrazek: Tak, pytasz typa.
@obrazek: Tak, wypytałeś "bebkę".
Też lata temu chyba w 2020 płaciłem 90 zł opłat stałych, przyłącze chyba zawrotne 12 kW, przy 0 kWh, nie było wtedy też opłaty handlowej, to chyba była taryfa C12A.
Firmy w tym kraju się dyma, w G11 zapłacisz ok. 30 zł
Poskarżę się na wykopie to mi w komentarzach wytłumaczą :D
W sumie jakiś sposób na darmowe porady ¯\(ツ)/¯