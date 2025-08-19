Czeski RegioJet szuka pracowników w Polsce! Płacą więcej niż w Intercity xD
Czeski przewoźnik RegioJet wchodzi na polski rynek i przełamuje monopol PKP Intercity na trasie Kraków - Warszawa. Firma już rekrutuje polskich pracowników i oferuje im na starcie lepsze stawki, niż płaci nasz narodowy czempion.Tumurochir
Prywaciarze tylko te, gdzie jest kasa.
Tak ten "rynek" nie działa :) Im większe ceny biletów, tym mniej klientów. Im większe zarobki, tym większe ceny biletów. W pewnym momencie ceny biletów są tak duże, że mniej wpływa kasy, bo mniej ludzi decyduje się na podróż.
Aby nie wykluczać mniejszych miejscowości, całe zyski były sumowane do siebie. Że np. na jednej Lini PKP tracił, ale na drugiej
polski pracodawca "nie da się płacić wiecej bo bym musiał ceny 3 razy podnieść jeżeli mam zapłacić 50% więcej pracownikom"
zachodni pracodawca przychodzi "cena produktu może być nawet niższa, zarobki pracowników +40%"
to
czemu nauczyciel ma 4000 euro a tu 7 k brutto w warszawie
czemu tam za ten sam wyrób w sklepie płacę tyle samo ?
za monitor LCD, za sprzęt
Chodzi o to że Polska korzystała na obcym kapitale.
@Let_Me_2_Be: Nie, nie mają taboru na więcej. Leo i RJ od lat robiły szum medialny tymi zgodami a w większości nawet nie planowały uruchamiać. Za to zaraz jak media zauważyły że wpłynęły papiery to robiło się głośnio - cyk darmowa reklama.