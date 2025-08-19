Klasycznie-pomylił człowieka z dzikiem. Tak uważają śledczy. Można się rozejść.
Prokuratura wnioskuje o areszt dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo z zamiarem ewentualnym podczas polowania. Ofiara, 60-letni mężczyzna, zginęła na miejscu - stał przed bramą swojej posesji, która była oświetlona.kapusta5
Komentarze (58)
Jak mnie irytuje takie p---------e do zbierania plusików na wykopie i utrzymania śmiesznego kolorku przy loginie. Jedni idioci takie opisy tworzą, inni to wykopują i plusują, sami siebie wciągając w bańkę oderwaną od rzeczywistości
@sdghsd-dfhdfh: I dokładnie taki zarzut dostał, przestań płakać
@kapusta5: XD
@kapusta5: to już interpretacja autora piszącego skrót artykułu. W treści nic takiego nie ma.
W ogóle?
Skąd pomysł że jest to dla dzieci?
Może na plan filmu p---o też zaprosisz 12 latki, no bo "jak inaczej chciałbyś wdrażać dzieci" ?
@Aster1981: to jest szokujące jak niektórzy mają n------e w głowie i nadal żyją na wolności.
- trzeba zostać piłkarzem i mieć samochód
- trzeba być bogatym i mieć samochód
- trzeba zostać myśliwym i strzelać do dzików